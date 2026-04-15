Раскрыты договоренности США и Ирана по прекращению огня

Издание Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает о том, что срок прекращения огня между США и Ираном может быть продлен.

© Московский Комсомолец

По данным издания, что представители США и Ирана достигли принципиальной договоренности о том, что двухнедельное перемирие, срок которого истекает 22 апреля, планируется продлить для того, чтобы дать время для продолжения дипломатических переговоров.

Так, один из собеседников издания отметил, что посредники работают над компромиссными решениями по трем ключевым спорным вопросам – Ормузскому проливу, иранской ядерной программе и компенсации Ирану за тот ущерб, который был причинен в результате военных действий.