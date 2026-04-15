Находящейся под следствием Тимошенко сделали серьезную поблажку

Судья Высшего антикоррупционного суда Украины дал разрешение лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко на однократный выезд за пределы страны. Поездка связана с участием в международном мероприятии, которое пройдет в Хорватии.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, во время выступления Тимошенко заявила, что на форуме будут присутствовать представители 65 государств. По ее словам, это дает возможность использовать свои контакты в интересах Украины.

«Поэтому ожидаем возвращения Тимошенко после командировки», — отметили в организации.

Ранее, в январе, антикоррупционные органы провели обыски в киевском офисе партии «Батькивщина» в рамках расследования дела о возможном подкупе народных депутатов. Политику предъявили обвинение по статье о предложении неправомерной выгоды. По версии следствия, она могла предлагать парламентариям выплаты в размере 10 тысяч долларов ежемесячно за голосование определенным образом.

16 января суд избрал для нее меру пресечения в виде залога. В случае доказательства вины ей может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Претензии к экс-премьеру Украины есть и у российских правоохранительных органов - в РФ она заочно арестована.