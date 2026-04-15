Зеленский пожаловался на Уиткоффа и Кушнера

У спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

— Они постоянно контактируют с Ираном и у них нет времени на Украину, — приводит его слова Der Spiegel.

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил надежду на то, что в обозримой перспективе у американской стороны будет больше времени для встреч в трехстороннем формате.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что из-за военного конфликта на Ближнем Востоке у Киева наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

14 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.