Зеленский пожаловался на «позитивные сигналы» Трампа в адрес России

Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF пожаловался, что президент США Дональд Трамп публично поддерживает Россию больше, чем Украину.

«Его (Трампа. — RT) сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины», — сказал он.

Кроме того, Зеленский посетовал на то, что изначально американский лидер говорил, что «будет занимать нейтральную позицию».

Ранее Трамп заявил, что его удивляет нежелание Зеленского заключить сделку. Он подчёркивал, что с главой киевского режима «гораздо сложнее договориться» в вопросе урегулирования, чем с российским лидером Владимиром Путиным.