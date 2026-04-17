В ВСУ оценили готовность разблокировать Ормузский пролив

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы участвовать в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает «Новини Live».

«Мы со своей стороны официально заявляем, что готовы присоединиться к операции в Ормузском проливе», — сказал он.

Плетенчук сообщил, что как минимум 2 корабля из состава дивизиона противоминных сил ВМС ВСУ уже прошли оценку совместимости с НАТО и готовы выполнять подобные задачи.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и Военно-морскими силами США. По его словам, у Киева уже есть опыт закрытия Черного моря. При этом Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп еще не обращался к Украине за помощью.