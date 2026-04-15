Раскрыта договоренность США и Ирана по прекращению огня

Срок прекращения огня между США и Ираном может быть продлен. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«В среду местные чиновники сообщили, что США и Иран достигли "принципиальной договоренности" о продлении двухнедельного перемирия, срок которого истекает 22 апреля, с целью дать время для продолжения дипломатических переговоров», — говорится в публикации.

Один из собеседников агентства сообщил, что посредники работают над компромиссными решениями по трем ключевым спорным вопросам: иранской ядерной программе, Ормузскому проливу и компенсации Ирану за ущерб, нанесенный в ходе военных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном близок к завершению. Он также допустил, что сделка может быть заключена до государственного визита британской королевской семьи в США в конце апреля.