Заявления Кишинева о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) через год являются только молдавскими оценками.

Об этом сообщил источник РИА Новости в Москве.

«На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», — напомнил собеседник агентства о необходимости решить данный вопрос.

О выходе Молдавии из состава Содружества 8 апреля 2027 года сообщил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

Молдавия сомневается в выплате долга перед СНГ при выходе из организации

Ранее Попшой усомнился в необходимости для Молдавии выплачивать многомиллионный долг перед СНГ. Дипломат обосновал позицию якобы отсутствием выгод от членства Кишинева в организации.