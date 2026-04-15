Обыски в Елисейском дворце могут свидетельствовать о потере влияния президента Франции Эммануэля Макрона и грозят ему уголовным преследованием после ухода с поста. Об этом заявил «Аргументам и фактам» доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее французские СМИ сообщили, что в Елисейском дворце прошли обыски по делу о госконтрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.

Антикоррупционные ведомства заинтересовало, почему всеми церемониями с 2002 по 2024 год занималась одна и та же компания Shortcut Events.

«Безусловно, если обыски проходили в офисе президента, и сам президент и его авторитет не влияет на то, чтобы эти обыски не проводить, это означает одно – к людям в его окружении, на которых Макрон опирается, и к нему самому, подкрадываются», – уверен доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Эксперт напомнил о судьбе бывшего президента Франции Николя Саркози и высказал мнение, что Эммануэлю Макрону после ухода с поста также может грозить уголовная ответственность.

Напомним, что Николя Саркози был помещен в тюрьму Санте 21 октября 2025 года для отбывания пятилетнего срока, к которому он был приговорен по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании. 10 ноября того же года апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении бывшего главы государства под судебный контроль.