Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр во время пресс-конференции призвал президента Венгрии покинуть свой пост, сообщает РИА Новости в среду.

Стало известно, что Мадьяр призвал Тамаша Шуйока к отставке, а также пригрозил, что станет премьером и инициирует его отстранение при конституционном большинстве его партии.

В своей речи Мадьяр отметил, что попросил Шуйока добровольно покинуть свой пост уже после смены правительства, но если этого не произойдет, что партия внесет в конституцию необходимые изменения и в итоге отстранит его от должности.

