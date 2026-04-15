Обзор иноСМИ: «полный бардак» из-за Трампа и вторгнется ли Турция в Израиль

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Moawia Atrash/ZUMA/TACC

«Почему время на стороне Ирана?»

Президент США Дональд Трамп величает себя мастером «искусства заключения сделок», но терпеливые переговоры - это не в его стиле, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. После выходных, отмеченных провалом мирных переговоров с Ираном, американцы решили вновь обострить ситуацию, объявив блокаду Ормузского пролива. Это, скорее всего, обернется против самих США. Фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива привело к резкому росту мировых цен на топливо. Но американская блокада вызывает еще больший рост цен. Это также увеличивает риск, что Иран ответит эскалацией, нанеся удар по энергетической инфраструктуре в Персидском заливе. Иранцы считают, что время на их стороне, и, вероятно, они правы. Чем дольше будет закрыт Ормузский пролив, тем сильнее будет экономическое и политическое давление на США и их союзников. В результате, переговорная позиция Ирана, скорее всего, станет сильнее - если и когда возобновятся мирные переговоры. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль уже назвал потерю примерно 20 процентов мировых запасов энергоносителей «величайшей глобальной угрозой энергетической безопасности в истории».

Последствия войны были смягчены, поскольку значительная часть нефти и газа из Персидского залива уже находилась в море, когда конфликт начался. Рост цен на бензин на заправках - это только начало. Нехватка авиационного топлива негативно скажется на авиаперевозках и ударит по туризму перед важнейшим летним сезоном в Европе. Нехватка гелия, значительная часть которого производится в Катаре, может остановить производство полупроводников. Производство продуктов питания пострадает из-за дефицита удобрений, а это, в свою очередь, ускорит инфляцию. Трамп явно надеется, что экономическое давление заставит Иран уступить. Но Тегеран изобретателен, безжалостен и борется за выживание. У Ирана также есть запас доходов от недавних продаж нефти по завышенным ценам, и он может получать некоторую прибыль от экспорта газа по трубопроводам. Чтобы урегулировать эту войну и энергетический кризис, нужны стратегическое видение, терпение, а также умение находить компромиссы и создавать альянсы. Ничего из этого у Трампа нет, поэтому в мире воцарился «полный бардак» подчеркивает Рахман.

«Щедрая помощь Украине, но не просто так!»

Когда Владимир Зеленский приезжает в Берлин с половиной своего кабинета, он знает, что находится среди друзей. Германия - самый крупный военный спонсор страны, пишет немецкая газета Handelsblatt. В немалой степени благодаря усилиям министра обороны Германии Бориса Писториуса у Киева до сих пор не закончились ракеты ПВО. Немецкие и украинские компании активно сотрудничают в разработке беспилотников и производстве вооружений. Однако тесное партнерство также подразумевает открытое обсуждение разногласий. Желание Украины быстро вступить в ЕС понятно, но именно Зеленский сам создал новые препятствия неоднократными нападками на антикоррупционное ведомство страны, подчеркивает Handelsblatt.

Германия, как самая густонаселенная страна ЕС, должна потребовать соблюдения четких стандартов вступления - даже если это вызовет разочарование в Киеве. Спешное вступление еще больше подорвало бы доверие к Союзу. Отношения ещё больше осложняются тем, что Зеленский, постоянно требуя военной помощи, разрешает молодым украинцам ездить в Германию. Это усугубляет проблемы с набором в ВСУ. Германия продолжает щедро поддерживать Украину. Однако это не означает, что щедрость всегда должна быть безусловной, заключил автор статьи.

Украине не хватает средств ПВО из-за войны в Иране

Украине срочно необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны, но растущий мировой спрос, вызванный войной в Иране, может привести к их нехватке, пишет Politico. За первые 16 дней американо-израильской войны против Ирана США и их союзники выпустили 1802 перехватчика Patriot. Европейские страны также перевооружаются и наращивают собственные системы обороны.

Выступая в Берлине, Владимир Зеленский заявил, что в Европе недостаточно производственных мощностей. Это вынуждает Киев продолжать полагаться на американскую систему ПВО Patriot, а также добиваться закупки большего количества франко-германских комплексов SAMP/Ts. В ходе визита Зеленского в Берлин его министр обороны подписал с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на сумму четыре миллиарда евро, которое включает контракт на поставку нескольких сотен ракет PAC-2, запускаемых системами Patriot. Поставки ожидаются не раньше 2027 года.

«Действительно ли Турция может вторгнуться в Израиль?»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может действовать против Израиля так же, как это было в Ливии и Нагорном Карабахе. Но пристальный взгляд на военные возможности Турции приводит к выводу, что любая подобная попытка обречена на провал, пишет израильский портал Israel Hayom. Но, по версии автора статьи, существует и другой сценарий, не менее опасный, чем прямое вторжение, и он должен тревожить Армию обороны Израиля. На практике Турция не проводила полномасштабных операций с 1974 года. Однако она провела значительные наземные операции в Сирии и Ираке. В Сирии Анкара вела масштабные боевые действия, сочетая регулярные войска с местными силами, и создала постоянное присутствие на севере страны.

Действия Турции на этих двух фронтах, в соседних странах, были направлены прежде всего на противостояние курдскому вызову, который она рассматривает как прямую угрозу своей национальной безопасности. В Ливии и Азербайджане, с другой стороны, турецкое участие характеризовалось более ограниченным вмешательством, основанным на консультациях, использовании беспилотников, поставках техники и поддержке местных сил. Турецкий военно-морской флот является одним из сильнейших в регионе, но десантирование в Израиль в нынешних условиях не представляется возможным. Такой сценарий потребует устойчивого превосходства на море и в воздухе, а также высадки войск в значительных масштабах. Тем не менее, более существенный риск со стороны Турции заключается в возможности косвенной угрозы через поддержку суннитских сил на северном фронте Израиля.

Астронавты увидели на Земле «отблески конфликтов»

На своей первой пресс-конференции после возвращения домой японский астронавт Кими Юи рассказал, как изменилась Земля за десять лет при взгляде из космоса, пишет Newsweek Japan. Юи вернулся на Землю в январе этого года. Для японца это был уже второй полет (первый состоялся в 2015 году). Юи прибыл на МКС в августе 2025-го и провел там около пяти месяцев. Общий суммарный налет Юи в космосе превысил отметку в 300 суток.

В рамках своей миссии астронавт провел в японском экспериментальном модуле «Кибо» ряд важных исследований: от тестирования систем удаления углекислого газа до изучения влияния гравитации на деление клеток растений. По его словам, по сравнению с тем, что он видел десять лет назад, развитые страны стали «гореть» по ночам еще ярче, а тайфуны, кажется, стали еще более неистовыми. Даже следы военных конфликтов были отчетливо видны из космоса в виде вспышек света.