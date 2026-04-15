Президент Финляндии высказался о членстве Канады в ЕС

По мнению президента Финляндии Александера Стубба, Канада теоретически могла бы стать частью Европейского союза. Свою позицию он озвучил в эфире канадского телеканала CBC. Стубб отметил, что представляет себе расширенный ЕС, но решение о возможном вхождении должна принимать сама Канада.

© Московский Комсомолец

Финский лидер, находившийся во вторник в Оттаве на встрече с премьер-министром Марком Карни, пояснил, что интеграция североамериканской страны выглядит возможной благодаря общности фундаментальных ценностей с Европой.

Однако в июне 2025 года Марк Карни уже заявлял, что канадское правительство не рассматривает вариант присоединения к Евросоюзу.

Разговоры о подобной интеграции активизировались в экспертной и политической среде обеих сторон как один из потенциальных ответов на угрозы экс-президента США Дональда Трампа, который допускал возможность аннексии Канады. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас указывала, что, хотя Канада географически и не расположена в Европе, она имеет с ЕС общую «границу» в Арктике, что теоретически открывает путь для членства.