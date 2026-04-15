Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

Президент США Дональд Трамп публично выражает больше симпатий к Москве, чем к Киеву.

На это пожаловался украинский лидер Владимир Зеленский в интервью каналу ZDF.

«Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», — высказался он.

Зеленский также указал, что изначально американский лидер обещал занимать нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта.

Ранее Зеленский возмутился, что Трамп не планирует усиливать давление на главу России Владимира Путина. По мнению украинского президента, Вашингтон уверен в желании Путина заключить мир между странами, поэтому не применяет дополнительного давления.