Большинство жителей Германии недовольны работой главы правительства, свидетельствуют данные свежего опроса Trendbarometer. Положительно деятельность канцлера оценивают лишь 18% респондентов, тогда как 80% высказываются критически, сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Наиболее низкие показатели у Мерца зафиксированы в восточных землях, а также среди молодежи и людей среднего возраста (18–44 года). Даже в собственном лагере — среди сторонников блока ХДС/ХСС — 52% недовольны своим канцлером.

Параллельно падает поддержка и самого блока. В рейтинге партий ХДС/ХСС опустился на второе место с 24%, уступив «Альтернативе для Германии» (26%). Далее следуют «Зеленые» (15%), СДПГ (12%), Левая партия (11%) и СвДП (4%).

Лишь 15% избирателей считают, что именно ХДС/ХСС способен решать проблемы страны — почти столько же, сколько у АдГ (14%). Основные претензии к Мерцу: громкие обещания без реальных результатов и отсутствие лидерских качеств.

