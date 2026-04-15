Эстония начала новый этап создания рвов на границе с Россией

ВС Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Российской Федерацией, сообщает телерадиокомпания ERR.

Вторая пехотная бригада Сил обороны начала создание противотанковых рвов вдоль юго-восточной границы в волости Сетомаа, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, рвы протяженностью около 20 км будут вырыты преимущественно на частных землях. Это новый этап создания оборонительного сооружения: первый состоял в том, чтобы выкапывать рвы у пограничной линии.

Отмечается, что при необходимости рядом с противотанковыми рвами могут поставить бетонные "зубы дракона".

Подчеркивается, что местное сообщество одобрило создание рвов, хотя в ряде других регионов прибалтийской республики возведение оборонительных сооружений спровоцировало сильное сопротивление среди местного населения.