Мелони захотела смягчить конфликт с Трампом

Согласно информации, полученной газетой Repubblica от источников в итальянском правительстве, премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует смягчить конфликт с президентом США Дональдом Трампом, передав дальнейшее решение вопроса дипломатам. Поводом для разногласий стали критические высказывания Трампа в адрес папы Римского Льва, который, по мнению американского лидера, выступает против его политики. Трамп также допустил заявление о том, что понтифик не находился бы в Ватикане без его поддержки.

Джорджа Мелони назвала подобные выпады неприемлемыми, отметив, что ей не по душе, когда религиозные деятели следуют указаниям политиков. Однако, как сообщает издание, после совета с приближенными премьер решила не отвечать на очередную реплику Трампа, в которой он выразил разочарование ее позицией. Целью Мелони является избегание публичной перепалки с американским президентом. Вместо этого, после консультаций с главой МИД Италии Антонио Таяни, реагирование на ситуацию было поручено итальянским дипломатическим структурам, включая посольство в Вашингтоне.

Министр Таяни, поддерживающий хорошие отношения с госсекретарем США Марко Рубио, уже обменялся с ним несколькими сообщениями. Кроме того, в окружении премьера не исключают возможного содействия со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса, с которым Мелони недавно контактировала. По оценке Repubblica, эти действия представляют собой попытку залатать дипломатические отношения, пострадавшие от резких заявлений американского лидера.

В Риме позицию премьер-министра расценивают как вынужденную и правильную. В то же время ее советники указывают, что расхождения с Вашингтоном рано или поздно должны были возникнуть, поскольку защита папы была необходима. Сам понтифик Лев после нападок Трампа заявил, что не собирается вступать в спор, но продолжит открыто выступать против войны.

Ранее папа Римский не раз критиковал действия США, в частности, в отношении Ирана, называя угрозы в адрес иранского народа недопустимыми. В начале апреля, после призыва министра обороны Пита Хегсета молиться за военных, он в своей проповеди отметил, что стремление к доминированию противоречит учению Иисуса Христа. Ранее папа Лев также задавался вопросом, хватит ли смелости у политиков-христиан, развязавших войны, чтобы исповедаться.