В Европе сделали неожиданное заявление о судьбе НАТО через десять лет

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал сенсационное заявление, допустив, что НАТО может прекратить своё существование в обозримом будущем.

В интервью датскому телеканалу TV2 политик прямо сказал, что нет никакой гарантии, что организация сохранится через ближайшие десять лет. По его словам, альянс необязательно будет существовать всегда, и сейчас складываются предпосылки для серьёзного пересмотра его будущего.

Главную угрозу стабильности НАТО Столтенберг видит в позиции Соединённых Штатов. Он напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп ещё во времена своего первого срока в 2018 году угрожал выйти из состава альянса. Тогда Америка всё же осталась в блоке, однако, как подчеркнул экс-генсек, нет никакой уверенности, что так же будет и в этот раз.

«Никто не может с уверенностью сказать, насколько вероятен выход США из НАТО, но когда такого рода заявления делает американский президент, к ним надо относиться серьёзно», — отметил Столтенберг.

Эти опасения получили новое подтверждение 1 апреля, когда Дональд Трамп заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Поводом для столь радикального решения стало, по словам американского лидера, нежелание союзников помогать Вашингтону в проведении операции против Ирана. Трамп назвал реакцию партнёров по блоку на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США на самом деле не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его выражению, делают всё, чтобы её не оказывать.

Столтенберг, комментируя эту ситуацию, обратил внимание на то, что риски для единства альянса сегодня как никогда высоки. Если Соединённые Штаты действительно примут решение о выходе, это нанесёт сокрушительный удар по всей архитектуре европейской безопасности, поскольку Вашингтон является ключевым военным и финансовым донором организации.

Экс-генсек призвал европейских членов НАТО осознать всю серьёзность момента и готовиться к возможному сценарию, при котором им придётся обеспечивать свою оборону без участия США. В противном случае, предупредил он, уже через десять лет можно говорить о фактическом развале Североатлантического союза, который на протяжении десятилетий был основой коллективной безопасности Запада. Официальной реакции из штаб-квартиры НАТО на это заявление пока не последовало.