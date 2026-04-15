В США сделали неожиданное заявление о судьбе Трампа

Президент США Дональд Трамп может подавить недовольство его политикой внутри страны, но мир все равно будет сопротивляться и ответит ему через финансовые инструменты. Об этом заявил американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Томас Фридман уверен, что «мир даст отпор» президенту США, так как у мирового сообщества «есть право голоса».

«Он ответит через рынки. Посмотрите хотя бы на цену золота — как на показатель. О чем он говорит? Речь не только о людях, обеспокоенных нестабильностью текущего момента. Это центральные банки по всему миру, которые переводят свои долларовые резервы в золото, а не в казначейские облигации США», — пояснил журналист.

По его словам, Трамп может «силой продавить» и своих оппонентов, и даже собственную партию, но мир все равно будет сопротивляться.

12 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении блокировать все суда, которые попытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него. Также он поручил военно-морским силам США следить за такими судами и перехватывать их, если окажется, что они заплатили Ирану за проход.

Мировые рынки отреагировали на блокаду Ормузского пролива, объявленную США, ростом цен. Так, уже 13 апреля фьючерсы на нефть Brent подскочили на 7%, до $102 за баррель.