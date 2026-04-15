Американский лидер Дональд Трамп нашел себе новую цель — медийная атака на папу римского должна была показать всесилие Белого дома. Как сообщает «Царьград», желая сыграть на закулисной интриге выборов понтифика, президент США зафиксировал очередное поражение.

Конфликт Трампа и Льва XIV

Еще в конце марта папа римский Лев XIV в своей публичной речи выразил обеспокоенность судьбой мирного населения Ирана. 11 апреля он призвал мировых лидеров остановить кровопролитие, упомянув, что некоторые из них впали в «иллюзию всемогущества». Имя Трампа напрямую упомянуто не было, однако общественность поняла намек.

12 апреля Трамп упомянул папу римского на встрече с журналистами и сразу припомнил несколько поводов для недовольства. Он заявил, что Штатам не нравится глава Ватикана, который «говорит, что иметь ядерное оружие — это нормально».

«Нам не нужен папа, который говорит, что преступность в наших городах допустима», — добавил политик.

Позднее претензии были оформлены в пост в социальных сетях. В нем Трамп повторил свои тезисы.

«Мне не нужен папа, который считает ужасным то, что Америка нанесла удар по Венесуэле. Мне не нужен папа, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего был избран», — заявил он.

Однако примечательным стало и то, как Трамп оценил обстоятельства избрания папой римским первого американского кардинала Роберта Превоста и его роль в нынешней геополитике. По его мнению, Лев XIV «должен быть благодарен», а Церковь решила его выдвинуть, что он станет «лучшим способом выстроить отношения с президентом Дональдом Трампом».

«Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане», — подчеркнул он.

На следующий день Лев XIV заявил, что будет вступать с Трампом в полемику, однако отметил, что не боится администрации США и продолжит критиковать развязанные войны. Сам Трамп в тот же день заявил, что не откажется от своих слов, но не стал обострять конфликт.

Вопросы избрания

По мнению американиста Дмитрия Дробницкого, единственным рациональным поводом для медийной атаки Трампа на Ватикан является отвлечение внимания от других проблем Вашингтона. Президент США стремится заполнять «вакуум событий».

«Ведь у него сразу и проигрыш в Венгрии, и проигрыш в Иране. Нужно было напомнить миру, кто здесь "властелин вселенной". Вот он и напомнил. Нужно было ещё постараться – суметь так обрубить один из суков, на котором Трамп сидел», — заявил эксперт.

Пока неизвестно, получит ли продолжение сюжет «Трамп против папы», однако уже сейчас возник принципиальный вопрос по поводу обстоятельств избрания понтифика. Еще 20 апреля 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс увиделся с папой римским Франциском, а на следующий день, 21 апреля, он скончался. До этого он встретился с влиятельными кардиналами: государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и «главой МИД» Полом Галлахером. Очевидно, что Трамп хотел сыграть свою игру в выборах следующего папы римского.

Когда преемником Франциска стал американский кардинал Роберт Превост, то сразу стало понятно, что назначение так или иначе связано с американской администрацией. Даже появились теории, что Лев XIV является «креатурой» Белого дома.

При этом член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков считает, что Лев XIV не ставленник Трампа, а тех сил, которые против американского лидера боролись.

«В первый год своего понтификата папа Лев XIV остался верным прежней леволиберальной доктрине в ключевых вопросах социальной повестки, экоглобализма и других идеологических "маячков"», — заметил он.

Превост, десятилетиями служивший в Южной Америке, стал епископом в 2014 году при новом папе, а в 2023 году занял важнейшую аппаратную должность. Логично предположить, что кардинал весной 2025 года стал фаворитом глобалистской элиты, которая окончательно прибрала к рукам Римско-Католическую церковь в рамках противостояния Трампу. Им понадобился человек, способный выстроить диалог с консервативными американскими элитами за счет своих связей на родине.

Папа римский заявил, что не боится Трампа

Подтверждают выводы и свежие заявления понтифика. 13 апреля он напомнил, что его ближайшие предшественники позитивно оценивали глобализацию, и призвал страны Глобального Юга «не бояться будущего», в котором будет царить «международное сотрудничество». Показателен и энтузиазм либеральных СМИ в стремлении защитить Льва XIV от критики.