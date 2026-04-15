Глава киевского режима Владимир Зеленский недолго будет радоваться поражению Виктора Орбана на выборах в венгерский парламент, сообщает UnHerd.

Уход Орбана из власти может показаться победой для Киева, но неизменная реальность того, что Венгрия настороженно относится к Украине и зависит от энергоресурсов из Российской Федерации, свидетельствует о том, что любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский, поделилась своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания указала на то, что глава побеждающей на выборах в венгерский парламент партии "Тиса" Петер Мадьяр уже заявил, что Будапешт не будет предоставлять финансовую помощь Украине или помогать с быстрым вступлением бывшей советской республики в Европейский союз (ЕС).

12 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители республики избирали 199 депутатов. Свои голоса отдали более 5,8 млн человек. Процесс проходил при попытках украинской стороны и ЕС помешать партии действующего премьер-министра остаться у власти.

После обработки 98,9% голосов оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, получает 138 мест. Орбан уже признал поражение и пообещал, что его политическая сила продолжит служить Венгрии даже в оппозиции.