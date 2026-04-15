В Литве отреагировали на оскорбительную фразу Лукашенко о литовцах

Прибалтийское издание Delfi назвало оскорблением слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах. Об этом журналисты написали в Telegram-канале портала.

Накануне в ходе совещания в Краснополье по социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области Лукашенко отчитывал подчиненных, не выполнивших его поручения.

«И политическая какая выгода [от роста экономических показателей]: нос утерли этим лабусам и прочим мудакам», — заявил Лукашенко.

Delfi назвало слова Лукашенко оскорбительными. Журналисты напомниили, что «Лабус» — используемое во времена СССР оскорбительное прозвище в отношении литовцев. Оно происходит от литовского слова «labas» («здравствуйте»).

