Российский предприниматель, лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского.

Об этом в среду, 15 апреля, он заявил в ходе первого заседания суда.

— Так как участвую в выборах и уверен в своей победе, то принял решение начать процесс отказа от этих паспортов, — сказал предприниматель.

Наличие иных гражданств, помимо армянского, является препятствием для участия в выборах в парламент Армении, которые пройдут 7 июня, пишет ТАСС.

11 апреля Карапетян заявил, что передает управление своим бизнесом детям, чтобы сосредоточиться на служении стране. В видеообращении, записанном во время нахождения под домашним арестом, он подчеркнул, что намерен заняться политической деятельностью.

Самвела Карапетяна задержали за публичные призывы к захвату власти. Все началось после того, как бизнесмен поддержал Армянскую апостольскую церковь, когда на нее с критикой обрушился премьер-министр Никол Пашинян. Что это за предприниматель и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».