Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

Переговоры вокруг Ирана проходят негладко.

Об этом РИА Новости сообщил арабский дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«Роль посредников заключается в предложении альтернатив для решения проблемных вопросов», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, какие именно темы вызывают трудности в диалоге.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цель США в ходе переговоров с Ираном заключается в том, чтобы в итоге заключить сделку, которая приведет к нормализации двусторонних экономических отношений. По его словам, американский лидер Дональд Трамп не настроен на заключение «мелкой сделки».

Политик пояснил, что это очень простое предложение, однако ни один другой президент США не мог его сделать.