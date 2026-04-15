Белый дом намерен добиться отмены приговоров для нападавших на Капитолий

Администрация Дональда Трампа намерена добиться отмены приговоров для нескольких ключевых участников нападения на Капитолий, совершенного 6 января 2021 года. Об этом сообщили в среду различные американские СМИ со ссылкой на судебные документы.

Министерство юстиции подало прошение в федеральный апелляционный суд с просьбой отменить приговоры за сговор и мятеж, в результате которого были осуждены 12 членов крайне правых групп Oath Keepers и Proud Boys. В некоторых документах упоминается срок подачи апелляций.

6 января 2021 года сотни сторонников Трампа ворвались в Капитолий, пытаясь помешать подтверждению победы Джо Байдена на президентских выборах. Во время нападения погибли несколько человек - полицейских и участников беспорядков, многие охранники получили ранения, некоторые - серьезной степени тяжести. Ранее Трамп помиловал около 1 250 человек, осужденных за насилие, своим исполнительным указом.