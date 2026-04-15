Трамп жестко раскритиковал Стармера

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив о серьезных ошибках в сфере энергетики и миграции. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

По его мнению, отказ от новых проектов в Северном море негативно сказался на энергетической ситуации в стране. Трамп отметил, что это привело к росту цен на электроэнергию.

Он также указал на проблемы в миграционной политике Великобритании, назвав ее одной из ключевых причин текущих трудностей. По его словам, сочетание энергетических и миграционных решений может повлиять на развитие страны.

Трамп подчеркнул, что хотел бы успеха Великобритании, однако считает выбранный курс ошибочным.

Власти страны ранее ограничили выдачу лицензий на разработку новых месторождений в Северном море в рамках перехода к экологической энергетике. При этом действующая добыча продолжается.

Британия отказалась участвовать с Трампом в блокаде Ормузского пролива

Согласно данным МВД Великобритании, с июня 2024 года по июнь 2025 года в стране зафиксировано более 111 тысяч заявлений о предоставлении убежища, что превышает показатели предыдущего периода.