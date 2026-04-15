Эксперты, опрошенные News.ru, назвали инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по возвращению украинских мужчин на родину переходом от гуманизма к прагматичному обмену западных денег на «живую силу». По мнению аналитиков, Брюссель готов лишить беженцев защиты, чтобы поддержать мобилизацию и помочь Владимиру Зеленскому удержаться у власти.

Мерц ранее сообщил, что Берлин готовит механизмы возвращения украинских беженцев на родину. Канцлер Германии заявил, что поддерживает усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС. По его мнению, это необходимо для того, чтобы ВСУ получали новых солдат, чтобы «сохранялось единство украинского общества» и чтобы «страну можно было отстроить».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен, что единственное, чем Киев может расплачиваться за многомиллиардные кредиты, - это мобилизационный ресурс. Он отметил, что ЕС заинтересован в продолжении конфликта, поэтому «не дает обанкротившемуся режиму рухнуть и постоянно вливает финансовые ресурсы».

«Контракт простой: европейцы дают деньги и по мере возможности вооружение, а украинцы обеспечивают живую силу», - заявил он.

Временная защита украинцев в ЕС действует до марта 2027 года. Специальный статус может быть продлен или отменен.

Украинские СМИ сообщали, что программа приема беженцев может быть серьезно ограничена. В частности, в убежище могут отказать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что гуманитарная повестка ЕС окончательно уступила место военному прагматизму. В то же время, по его мнению, европейцы вряд ли станут «отлавливать» украинцев на улицах.