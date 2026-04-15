Си Цзиньпин попросил Лаврова передать Путину приветствия

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 15 апреля председатель КНР Си Цзиньпин попросил передать российскому президенту Владимиру Путину искренние приветствия.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер также напомнил, что в этом году отмечается сразу два юбилея: 30 лет со дня установления российско‑китайских отношений стратегического взаимодействия и партнёрства и 25 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Ранее Лавров заявил, что российско-китайские отношения играют роль стабилизатора в мировых делах.

В то же время Си Цзиньпин отметил, что отношения России и КНР имеют особую ценность в нынешней обстановке.