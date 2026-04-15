Си Цзиньпин попросил Лаврова передать Путину приветствия

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 15 апреля председатель КНР Си Цзиньпин попросил передать российскому президенту Владимиру Путину искренние приветствия.

Си Цзиньпин попросил Лаврова передать Путину приветствия
© Global Look Press

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер также напомнил, что в этом году отмечается сразу два юбилея: 30 лет со дня установления российско‑китайских отношений стратегического взаимодействия и партнёрства и 25 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Ранее Лавров заявил, что российско-китайские отношения играют роль стабилизатора в мировых делах.

В то же время Си Цзиньпин отметил, что отношения России и КНР имеют особую ценность в нынешней обстановке.