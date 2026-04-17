В Киеве на фоне убытков за месяц закрылись более 200 точек общепита

Заведения общепита массово закрываются на Украине на фоне роста цен на электроэнергию и снижения потока клиентов. Об этом сообщает «Страна.ua».

© Газета.ru

Владельцы заведений утверждают, что последние счета за коммунальные услуги превышают предыдущие, зачастую траты превышают стоимость аренды. Одновременно с этим падает покупательская способность граждан, а поток клиентов ослабевает.

Представители ряда ресторанов также заявили о проблемах с набором персонала. Часть сотрудников мужского пола отлавливают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), а другая — ищут более высокооплачиваемые места. Это вынуждает заведения повышать зарплаты, на что не хватает средств.

По данным издания, в Киеве за март закрыли или выставили на продажу более 200 точек общепита.

В марте сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе на юге Украины пришли в ресторан и мобилизовали поваров.

Ранее в Киеве из-за блэкаута начали закрываться заведения общепита.