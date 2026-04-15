В США назвали "главных разрушителей" Евросоюза после Орбана

Уход с политической арены Европейского союза премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своей критикой брюссельской бюрократии и затягиванием помощи Украине, вовсе не означает, что Брюсселю станет проще принимать ключевые решения. Как пишет газета Politico, у уходящего венгерского лидера остаются влиятельные «союзники» в Совете ЕС, которые могут в дальнейшем помешать планам предоставить Киеву крупный кредит и продолжить политику санкционного давления на Россию.

Издание называет пять политических деятелей, которые, по его утверждению, с наибольшей вероятностью могут прийти на смену Орбану в качестве главных «разрушителей» консенсуса внутри сообщества. В этот список вошли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Чехии Андрей Бабиш, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, председатель оппозиционной Словенской демократической партии Янез Янша, а также экс-президент Болгарии Румен Радев. По мнению авторов публикации, именно эти политики способны в ближайшее время блокировать инициативы, которые ранее тормозил Орбан.

Примечательно, что Роберт Фицо уже успел продемонстрировать свою позицию, выступив в тандеме с венгерским премьером.

Ранее на саммите ЕС они совместно заблокировали предоставление Украине так называемого военного кредита в размере 90 миллиардов евро, а также утверждение двадцатого пакета санкций против России. Фицо, комментируя своё решение, подчеркнул, что заинтересован в конструктивной роли внутри Евросоюза, но не намерен действовать в ущерб национальным интересам Словацкой Республики.

В свою очередь чешский миллиардер Андрей Бабиш, которого прозвали «чешским Трампом», уже заявил, что намерен искать в Европе союзников для борьбы с излишней бюрократией Брюсселя. Бабиш выступает за ослабление контроля со стороны Еврокомиссии и, по его собственным словам, считает, что регулирование ЕС стало просто безумным, поскольку чиновники вмешиваются буквально во все сферы жизни. Аналитики отмечают, что появление новой группы несговорчивых лидеров внутри Евросоюза может существенно осложнить дальнейшее финансирование Украины и привести к затяжному политическому кризису в Брюсселе.