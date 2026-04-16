Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

Бывший госсекретарь США Джон Керри призвал решать вопрос с Ираном только за столом переговоров.

Его слова в соцсети X приводит Clash Report.

«Вы сможете решить этот вопрос только путем переговоров. Они не собираются сдаваться. Мы, очевидно, тоже не собираемся», — указал Керри. Он подчеркнул, что должно быть пространство для достижения соглашения.

Экс-глава американской дипломатии не уточнил, о какой именно инициативе идет речь.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале американской блокады Ормузского пролива.

В свою очередь военный советник лидера Исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Иранские пусковые установки нацелены на американские военные корабли, и Тегеран готов потопить их все. Высокопоставленный иранский чиновник назвал планы США по военно-морской блокаде провальными.

По его словам, у американцев нет планов по прекращению войны против Исламской Республики. Резаи добавил, что Вашингтон намеревался высадить десантников в Исфахане и захватить иранский уран.