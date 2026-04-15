Пока вы спали: колоссальные потери ВСУ и подробности о конфликте США с Ираном

Лавров не понимает, как можно верить в "уничтожение" Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает необоснованными утверждения о возможности уничтожения Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные идеи, разделяемые рядом стран, вызывают недоумение и связаны с агрессивной политической линией.

Он также подчеркнул, что подобные цели не заслуживают поддержки ни с моральной точки зрения, ни с позиции их реалистичности.

ВСУ несут колоссальные потери у Мирополья

По информации источников, подразделения ВСУ в районе Мирополья несут значительные потери, в частности речь идёт о 21-й отдельной механизированной бригаде. Об этом сообщает ТАСС.

Также утверждается, что часть военнослужащих была призвана с нарушениями, а их родственники пытаются оспорить решения о мобилизации.

В отдельных случаях мобилизованные имели семейные обстоятельства, требующие постоянного ухода за близкими.

Лавров: США предлагали на Аляске признать де-юре реалии "на земле" по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США предлагали признать де-юре сложившиеся территориальные реалии на Украине в ходе переговоров в Анкоридже. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие предложения отличались от позиции Киева, где Владимир Зеленский продолжает считать спорные территории временно оккупированными.

Лавров также отметил, что обсуждались варианты прекращения боевых действий при сохранении текущей ситуации и последующих гарантиях безопасности со стороны западных стран.

США перехватили восемь танкеров, пытавшихся пройти через блокаду

Военно-морские силы США перехватили восемь нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через морскую блокаду Ирана.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, военные связывались с коммерческими судами по радиосвязи и требовали изменить курс, после чего те подчинялись указаниям.

В операции, как уточняется, задействованы военные корабли и тысячи военнослужащих.

Трамп считает, что продлевать перемирие с Ираном не потребуется

Президент Дональд Трамп считает, что продление перемирия с Ираном не потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, он не планирует продлевать договорённости и ожидает скорого развития ситуации.

Трамп также отметил, что конфликт завершится в любом случае, при этом заключение соглашения он считает более предпочтительным вариантом.