В ВОЗ рассмотрят законность выхода США из организации

Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрит вопрос о законности выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне задолженности Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич, пишет РИА Новости.

Исполнительный совет структуры передал на обсуждение сведения из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Отмечается, что у США остались невыполненные финансовые обязательства перед ВОЗ за 2025-2026 годы, пишет RT.

«Совет принял к сведению доклад и передал вопрос на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения», — рассказал Жазаревич.

Ассамблея пройдет в мае.

Соединенные Штаты завершили процесс выхода из ВОЗ в январе, по данным СМИ, Вашингтон не выплатил почти $260 млн долга.