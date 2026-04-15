Си Цзиньпин: РФ и КНР должны твердо защищать законные интересы обеих стран

Россия и Китай должны твёрдо защищать законные интересы обеих стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай и Россия должны посредством более тесного и эффективного стратегического сотрудничества решительно защищать законные интересы обеих стран», — подчеркнул политик на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он также заявил о необходимости для двух стран поддерживать единство глобального Юга, демонстрировать ответственность крупных государств и постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее Лавров заявил, что российско-китайские отношения играют роль стабилизатора в мировых делах.

По его словам, отношения России и КНР имеют особую ценность в нынешней обстановке.