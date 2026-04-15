Европейский реверанс: почему заводы ЕС берут в партнеры автокомпании из КНР

Производственные площадки ведущих европейских автоконцернов работают от силы на половину своей мощности. В условиях экономической стагнации в ЕС многие заводы не могут достичь должной рентабельности, а закрытие предприятий также не выход из "затягивающейся петли".

© Российская Газета

Так, на фоне не самых радужных перспектив руководство Stellantis, предложило решение: заселить к себе китайские автобренды.

Экономика ЕС переживает сложные времена, увеличение выпуска автомобилей в ближайшее время не грозит. Кроме того, европейские концерны сталкиваются с дилеммой: закрыть предприятия и тем самым вызвать праведный гнев профсоюзов и властей или попытаться найти альтернативные решения.

Volkswagen, например, в конце прошлого года закрыл завод в Дрездене, чего не делал на своей родине 88 лет. Другие автопроизводители из Старого Света также сидят на пороховой бочке.

Для Китая же эти проблемы, созданные изначально недальновидными политиками из Брюсселя, могут быть максимально на руку. Автобренды из Поднебесной, арендуя простаивающие конвейеры, получают возможность производить машины и занимать заметную долю в продажах. Это может стать выгодным решением для обеих сторон: европейские гиганты смогут сохранить свои предприятия и рабочие места, а китайские компании получат доступ к новым рынкам и технологиям.

Однако специалисты "Автовзгляда" смотрят на данную ситуацию со сдержанным скептицизмом, полагая, что временная аренда территорий может стать для всего будущего автопрома ЕС "троянским конем".

