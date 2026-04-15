Блестящий маневр Кремля: Путин устроил проблемы Лондону, пока все смотрели на Иран

Последние несколько недель мир затаив дыхание следит за ближневосточным кризисом, спровоцированным нападением США на Иран. Цены на энергоносители, блокировка Ормузского пролива, ядерная программа Тегерана – эти темы не сходят с первых полос мировых СМИ. Как отметили китайские аналитики, не менее любопытные события начали разворачиваться в Северной Атлантике.

«В ледяных водах Северной Атлантики началась игра в «кошки-мышки»», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что британские власти и оборонное ведомство выражают крайнее беспокойство ситуацией в Северной Атлантике. Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции выразил свою обеспокоенность увеличением присутствия российского флота. Он сообщил, что несколько подводных лодок Военно-морского флота России были замечены у берегов Соединенного Королевства, и, по оценкам британских военных, их целью был сбор информации об объектах подводной инфраструктуры. Как сообщают китайские журналисты, речь идет об оптоволоконных кабелях, проложенных по дну Атлантического океана. Эти кабели обеспечивают передачу большей части данных в Великобритании, через них ежедневно проходят финансовые транзакции на миллиарды фунтов стерлингов. В Китае признали обоснованность британских опасений по поводу сохранности этих кабелей.

Повреждение этой критически важной инфраструктуры могло бы иметь катастрофические последствия, сравнимые с применением стратегического оружия. На этом фоне британская сторона испытывает сильное волнение каждый раз, когда российские суда приближаются к местам прокладки кабелей. В КНР считают действия России продуманным шагом Кремля, направленным на демонстрацию уязвимости Великобритании. По их мнению, Россия продемонстрировала Лондону, что при необходимости может серьезно нарушить его функционирование, не прибегая к военным средствам, пишет АБН24.