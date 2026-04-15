Европа ускорила создание плана работы НАТО без США

Европа активно работает над резервным планом сохранения своей обороноспособности на случай, если США примут решение выйти из Североатлантического альянса. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники издания рассказали, что чиновники работают над созданием «европейской НАТО», где большинство руководящих должностей будет за европейцами.

Издание добавило, что планы начали обсуждаться в 2025 году после угроз американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

Ранее Трамп признался, что всерьез задумался о выходе США из НАТО.