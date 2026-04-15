В Польше возмутились позорным происшествием во Львове

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала власти страны за игнорирование ситуации с обманом польской компании во Львове. Об этом она высказалась в соцсети X.

© РИА Новости

Политик рассказала, что компания Control Process занималась реализацией инвестиционного проекта во Львове, но оказалась «вышвырнута» после выполнения 95 процентов работ за 35 миллионов евро.

«Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова. Польская компания Control Process реализовала почти весь проект и выиграла 7 арбитражей против города Львов, а несмотря на это украинцы разорвали контракт и не выплатили деньги!» — возмутилась она.

При этом, как указала евродепутат, правительство Польши никак не отреагировало на это инцидент, бросив компанию на произвол судьбы, поскольку предпочитает не ссориться с украинскими политиками. По ее словам, это демонстрирует неуважение Варшавы к своим гражданам и вызывает чувство стыда.

«За наши никудышные псевдоэлиты мне иногда так невообразимо стыдно, что даже трудно выразить. Это недопустимо, чтобы наших соотечественников так не уважали, а всю нашу родину унижали даже в таких делах», — подчеркнула Зайончковская-Герник.