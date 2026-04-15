Граждане Венгрии с осуждением отнеслись к ликованию западных лидеров из-за поражения экс-премьера страны Виктора Орбана на выборах в парламент. Об этом сообщает The European Conservative.

© Газета.Ru

Отмечается, что жители парламентской республики без одобрения встретили победу оппозиционного политика из партии "Тиса" Петера Мадьяра. Издание сообщает, что венгры ставят на первое место семейные ценности и сильную экономику, а также суверенитет страны. Тогда как с этими ценностями традиционно связывают политику Орбана.

"Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее "разрушителем", - говорится в материале.

До этого политолог Иван Пятибратов раскрыл тактику нового премьера Венгрии в отношениях с Россией и Евросоюзом. Он выразил мнение, что Мадьяр постарается восстановить отношения с Евросоюзом, в том числе в вопросах энергетики, антироссийских санкций и доступа к ресурсам.

Однако оперативно отказаться от российских энергоносителей Будапешт не сможет, хотя в перспективе будет к этому стремиться.