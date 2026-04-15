Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе будут разрушены после того, как Россия установит контроль над Краматорском и Славянском. Такое мнение Скотт Риттер в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

Он отметил, что российские войска продолжают продвигаться вперед, формируя поле боя. «Краматорск и Славянск — два крупных города в этом районе. Русские приближаются к ним. Вы увидите, как русские возьмут эти города. Когда это произойдет, украинские позиции рухнут на Донбассе», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Украине не придется отказываться от территорий в регионе в рамках мирных переговоров, поскольку их «выгонят оттуда». Дэвис объяснил такой исход техническим превосходством Вооруженных сил России, выразив уверенность, что даже вступление западных стран в прямой военный конфликт с Москвой не поможет его изменить.

Ранее сообщалось, что Краматорск быстро становится критически опасной точкой для обороны ВСУ в Донбассе. По данным канала «Военное дело», российские подразделения заходят на Краматорск с двух направлений, при этом не спешат действовать, а дорога Славянск — Краматорск оказалась практически парализована.