Мерц пообещал Зеленскому помочь вернуть на Украину мужчин

Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.

Немецкий политик заявил, что Берлин намерен тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в ФРГ, и "облегчит им возвращение домой".

"Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, так как важно, чтобы они были там и помогали своей стране", - цитирует РИА Новости Мерца, ссылаясь на трансляцию в YouTube-канале украинского парламента.

Между тем Зеленский, выступая на пресс-конференции в Берлине, поддержал данное заявление канцлера ФРГ, отметив, что соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом.

По его словам, за границей находятся украинцы мобилизационного возраста, которые покинули Украину временно, но "оказалось, что на годы". Многие, добавил Зеленский, уехал, нарушая законодательство.

"ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись... это вопрос справедливости, у нас люди на фронте, им нужны ротации", - передает ТАСС заявление украинского политика.

Отмечается, что подробности того, как стороны будут сотрудничать в этом вопросе, неизвестны.