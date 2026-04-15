В Германии рассказали о требовании Зеленского к Мерцу

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца быстро предоставить Киеву кредит Евросоюза (ЕС) на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечается в статье, Зеленский хочет, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в ЕС и добилась одобрения кредита. Издание считает, что подобная спешка связана с поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, блокировавшего кредит в течение нескольких месяцев. Однако, по мнению BZ, даже после ухода политика с поста предоставление займа не гарантировано из-за сопротивления со стороны венгерского народа.

«Даже после победы Петера Мадьяра <…> проукраинский курс этой страны отнюдь не гарантирован. <…> Ведь скептицизм в отношении Киева также широко распространен именно среди венгерского населения, что еще больше ограничивает доступные политические возможности», — говорится в публикации.

Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу.