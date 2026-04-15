Огненный шар необычного цвета пронесся над одной страной

© Lenta.ru

Над Великобританией пронесся огромный огненный шар зеленого цвета. Видео астрономического явления публикует Daily Mail.

Крупный метеор попал на записи камер видеонаблюдения по всей стране. Из-за необычного цвета многие британцы даже приняли космический объект за фейерверк. «Я его видел. Он был огромный и ярко-зеленый. Сначала я подумал, что это фейерверк. Казалось, что он совсем близко», — написал в соцсети один из очевидцев.

Другой пользователь пошутил, что метеор был местью пришельцев за недавний облет Луны миссией «Артемида-2». В NASA пояснили, что, несмотря на кажущиеся большие размеры метеора, он не представлял угрозы для людей и разрушился в воздухе.

Ранее сообщалось, что в небе над Австралией появились загадочные огни и напугали жителей. Изучившие видеозапись таинственного явления ученые заявили, что, скорее всего, австралийцы наблюдали последствия запуска ракеты «Ариан-6» с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке.