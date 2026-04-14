Евросоюз хочет создать коалицию без США для судоходства в Ормузе

Страны Евросоюза планируют создать коалицию для судоходства в Ормузском проливе, в которую не войдет США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации издания, коалиция должна будет содействовать обеспечению судоходства по транспортному коридору. Кроме того, она должна будет заняться разминированием пролива.

«Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако этот план будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну — США», — сообщает издание.

Как рассказал высокопоставленный чиновник из ФРГ, в коалицию может войти Германия, которая ранее высказывала нежелание участвовать в любом военном вмешательстве в ситуацию. Кроме того, инициаторам создания коалиции придется решить несколько разногласий. Например, некоторые чиновники опасаются, что исключение из союза США разозлит главу Белого дома Дональда Трампа.

Ранее глава Евросовета выступил против блокады Ормузского пролива.