ЕС разрабатывает коалицию без участия США по судоходству в Ормузе

Европейские страны разрабатывают план, предполагающий создание после завершения ближневосточного конфликта широкой коалиции, не включающей США, которая будет содействовать беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, утверждает издание Wall Street Journal.

Авторы публикации говорят, что предполагаемая коалиция может отправлять в пролив миноразведочные и другие военные суда.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Дальнейшие переговоры, по данным СМИ, оказались не результативны.

12 апреля Трамп сказал, что США будут блокировать Ормузский пролив.