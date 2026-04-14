Минфин США выдал лицензию на операции с Центральным банком Венесуэлы
Минфин США выдал генеральную лицензию на операции с Центральным банком Венесуэлы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов.
Минфин разрешил операции с Центральным банком Венесуэлы, Банком Венесуэлы и двумя другими структурами.
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт допустил, что контроль Соединённых Штатов над Венесуэлой может быть прекращён ещё до истечения полномочий администрации американского президента Дональда Трампа.