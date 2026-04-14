МИД Ирана выступил с призывом из-за действий США и Израия

Все государства и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на исламскую республику. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением» против мира и международной безопасности.

«Арагчи подчеркнул обязанность всех государств и ООН привлечь агрессоров к ответственности и наказать виновных и организаторов совершенных преступлений», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал двухнедельное перемирие между США и Ираном.