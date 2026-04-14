Европе необходимо восстановить связи с Россией из-за дистанцирования президента США Дональда Трампа от НАТО. Такую точку зрения высказала итальянская газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).

В статье отмечается, что европейским странам было бы выгодно отстраниться от Вашингтона и как можно скорее наладить отношения с Москвой. Как поясняет автор, США нацелены на подчинение Европы, в то время как Россия является единственной великой державой, которая заинтересована в интеграции своей экономики с европейской.