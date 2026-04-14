Мужчина 20 лет проходил с ртутным градусником внутри

В Китае хирурги провели сложную операцию мужчине, который обратился в клинику с сильными болями в животе. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным газеты, 32-летний мужчина 20 лет назад случайно проглотил ртутный термометр.

В ходе обследования больной признался врачам, что побоялся рассказать родным о своем проступке, а в дальнейшем просто забыл о нем. Он выразил удивление тем, что предмет все еще находился в его желудке.

Журналисты заметили, что градусник удалось благополучно извлечь из мужчины.

Ранее сообщалось, что искусные китайские врачи спасли мужчину из провинции Аньхой, который проглотил зубную щетку 52 года назад. К специалистам он обратился в связи с тем, что почувствовал дискомфорт в районе желудка и кишечника.

Во время обследования медики обнаружили, что щетка зафиксировалась в районе тонкого кишечника. С помощью эндоскопа медики за 80 минут извлекли инородное тело.

Кроме того, в феврале 2026 года врачи во французской Тулузе достали из желудка пациента опасный артефакт прошлого — снаряд, датированный 1918 годом.

Во время проведения операции вокруг палаты организовали охранный периметр на случай, если устройство окажется взрывоопасным.