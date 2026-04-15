«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине

Обострение конфликта на Ближнем Востоке фактически остановило трехсторонние переговоры США, России и Украины. И пока команда Дональда Трампа переключила внимание на Иран, Россия и Украина решили использовать эту паузу, чтобы усилить свои позиции — на фронте и в дипломатии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали применение беспилотников, а Россия ужесточила риторику и вновь потребовала от Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса. Что происходит с переговорным процессом, почему Россия может изменить условия урегулирования и на какие компромиссы готова Украина — разбиралась «Лента.ру».

«У американцев много дел»

Еще в начале марта Владимир Зеленский констатировал, что трехсторонние переговоры США, России и Украины встали на паузу из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров продолжает ежедневные контакты с администрацией Дональда Трампа, а при необходимости делегация готова вернуться к полноценным переговорам.

Схожую оценку дали и в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал наличие паузы в переговорах, но подчеркнул, что процесс не остановлен. По его словам, США продолжают отдельные контакты как с Россией, так и с Украиной.

У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

При этом контакты между Украиной и США не прекращались. За последний месяц прошло несколько встреч на высоком уровне.

21 марта украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прибыла в Майами на переговоры со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, а также гуманитарные договоренности с Россией. 27 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио провели переговоры во Франции на полях встречи G7. США, по данным украинской стороны, пообещали не перенаправлять предназначенное для Украины вооружение на Ближний Восток.

Несмотря на это, между Украиной и США начала расти напряженность.

25 марта Владимир Зеленский заявил, что США якобы предложили Украине вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его словам, Дональд Трамп по-прежнему продолжает усиливать давление на Украину.

Уже через два дня Марко Рубио обвинил Владимира Зеленского во лжи и назвал его слова прискорбными. Согласно его версии, речь шла о том, что гарантии безопасности не вступят в силу до окончательного урегулирования.

На следующий день украинская сторона отвергла эти обвинения.

Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит. Я никому не врал Владимир Зеленский президент Украины

«Условия будут другие»

Тема возможного вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса стала для Владимира Зеленского одной из ключевых в последнее время. В начале марта он демонстративно приехал в Дружковку, а вскоре заявил о якобы двухмесячном ультиматуме России, переданном через Белый дом.

Если Украина не выйдет, то Россия захватит Донбасс и условия будут другие Владимир Зеленский президент Украины

После этого риторика только ужесточилась.

В конце марта Владимир Зеленский отказался «сдаваться» и заявил, что украинские военные находятся в лучшем положении за последние девять месяцев.

Я не считаю, что переговоры зашли в тупик. Тупик, после которого что нам нужно сделать — сдаться, расслабиться? Владимир Зеленский президент Украины

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев, заявления об ультиматуме российской стороны выглядят странно — прежде всего из-за отсутствия понятной точки отсчета.

По его словам, разговоры о «сроках» могли исходить от США, тогда как Россия традиционно избегает привязки переговоров к жестким дедлайнам.

Допускаю, что американцы могли сказать Зеленскому про какие-то сроки, но Россия никаких сроков не ставила. Но теперь условия могут стать более жесткими, исходя из ситуации на фронте и переговорной динамики Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Эту логику подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Украина «еще вчера» должна был принять решение об отводе войск с территории Донбасса. При этом он опроверг предположения, что пауза в переговорах связана с ожиданием такого шага.

Чтобы остановить горячую фазу специальной военной операции, необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Позднее он Джей Ди Вэнса о спорах вокруг «нескольких квадратных километров», заявив, что Украина может «буквально сегодня» перевести конфликт в мирное русло.

На этом фоне все чаще звучат сигналы об ужесточении условий урегулирования

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, участвовавший в переговорах с Украиной, отметил, что требования будут становиться жестче по мере развития ситуации на фронте.

Параллельно российская сторона сообщила и о военных успехах:

16 марта начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о взятии под контроль 60 процентов территории Константиновки — одного из ключевых городов региона на направлении Славянска и Краматорска; 1 апреля Министерство обороны объявило, что вся территория Луганской Народной Республики перешла под контроль группировки войск «Запад».

17 % территории Донбасса остается под контролем Вооруженных сил Украины, по словам Владимира Путина

По мнению доцента кафедры дипломатии МГИМО МИД России Романа Райнхардта, требование о выводе ВСУ напрямую вытекает из базовой позиции России. По его словам, ужесточение условий выглядит логичным даже на фоне паузы в переговорах.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и автор Алексей Наумов отметил, что Россия фактически ставит Украину перед выбором — принять текущие условия или столкнуться с их ужесточением. По его мнению, пересмотр требований возможен и из-за ограниченных ресурсов США, которым приходится одновременно поддерживать Украину и реагировать на кризис на Ближнем Востоке.

Предполагается, что украинские власти выберут вариант обойтись малой кровью и согласятся на эти условия сейчас Алексей Наумов политолог, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол»

По оценке Николая Силаева, дальнейшие шаги России будут зависеть как от способности США обеспечить выполнение договоренностей и надавить на Украину, так и от ситуации на фронте. При значительном продвижении российских подразделений вопрос о выводе ВСУ может потерять актуальность.

Перспектива ужесточения переговорных позиций обозначена, но Россия сама выберет, когда и как эти новые условия будут выдвинуты Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

«Нужен мир, а не перемирие»

На фоне разговоров об ужесточении условий главный вопрос — от каких позиций отталкивается Россия и как они могут измениться. По словам Николая Силаева, речь идет сразу о нескольких базовых сценариях, которые уже обсуждались ранее:

Стамбульские договоренности, согласованные в марте 2022 года: нейтральный и внеблоковый статус Украины, ограничение численности ВСУ и права русскоязычного населения как основа мирного договора; предложение Владимира Путина об условиях прекращения огня, сделанное в июне 2024 года: отказ Украины от членства в НАТО, вывод ВСУ за административные границы ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей; проект меморандума по урегулированию конфликта, переданный Украине в Стамбуле в июне 2025 года и включавший два варианта условий прекращения огня: первый повторял предложения июня 2024 года, второй предполагал запрет на перемещение украинских войск, отмену военного положения, прекращение мобилизации на Украине и прекращение западных поставок оружия Киеву, проведение выборов на Украине; договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, достигнутые на Аляске в августе 2025 года, — предположительно, сочетание двух вариантов прекращения огня; при этом, как отмечает политолог, несмотря на непубличный характер договоренностей, публично США согласились с подходом России о необходимости долговременного и устойчивого мира вместо краткосрочного перемирия.

Встает вопрос: ужесточаться будут условия прекращения огня или условия мирного договора? Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Развивая эту логику, Алексей Наумов допускает ужесточение требований по ряду направлений — от демилитаризации и денацификации до статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае отсутствия прогресса по Донбассу. При этом, по его оценке, расширение перечня территориальных требований маловероятно.

В свою очередь, Роман Райнхардт отмечает, что пересмотр позиций может носить как комплексный характер, так и затрагивать отдельные треки. Он подчеркивает: на решение России будет влиять и тактика Украины — в частности, попытки выиграть время за счет краткосрочных перемирий.

Уже давно понятно, что тем сторонам, которые настроены на конструктивное урегулирование кризиса, нужен мир, а не перемирие Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

«Зеленский чувствует себя довольно уверенно»

На этом фоне Украина отвергла предложения России по выводу ВСУ из Донбасса.

3 апреля Владимир Зеленский назвал их угрозой суверенитету и заявил, что компромисс возможен только при отступлении России и выплате репараций.

Одновременно ВСУ усилили атаки беспилотниками по российской инфраструктуре: с 25 марта удары были нанесены по порту Усть-Луга, а в ночь на 6 апреля массированной атаке подвергся Новороссийск

При этом в качестве возможного промежуточного шага Владимир Зеленский предложил временное прекращение огня, фактически повторив прошлогоднюю инициативу Владимира Путина. Но тут же оговорил принципиальную позицию: никакие компромиссы не должны затрагивать «достоинство и суверенитет» Украины.

Однако несмотря на неготовность обсуждать условия России, Украина продолжает контакты с США.

4 апреля Кирилл Буданов сообщил о возможном визите на Украину Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — одного из наиболее последовательных сторонников давления на Россию среди республиканцев. В Белом доме, однако, уточнили, что окончательное решение пока не принято.

Но если поездка состоится, она станет первой для Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину в рамках текущего переговорного процесса

Среди экспертов нет единой оценки того, насколько Украина вообще готова к уступкам. Так, по мнению ведущего научного сотрудника ИМИ МГИМО Николая Силаева, решение о выводе ВСУ из Донбасса теоретически может быть принято и без нового раунда переговоров. По его мнению, такие сценарии могли обсуждаться заранее — в частности, на встречах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в январе и феврале, где российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков.

Все остальное — это попытки Украины отговорить американцев от выполнения договоренностей, достигнутых на Аляске Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Эксперт РСМД Алексей Наумов, напротив, исходит из того, что у Украины пока нет стимулов принимать предложенные условия. По его оценке, на позицию Украины влияют и события на Ближнем Востоке, и внутриполитическая ситуация в США — в частности, снижение рейтингов Дональда Трампа и приближение выборов в Конгресс.

Пока Зеленский опирается на Европейский союз, он в целом чувствует себя довольно уверенно Алексей Наумов политолог, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол»

Именно поэтому, несмотря на разговоры о компромиссах, позиции сторон пока остаются жесткими.

По оценке Романа Райнхардта, Россия продолжит продавливать свою линию, а возможный пересмотр условий будет зависеть прежде всего от решений на высшем уровне и от того, как будет меняться ситуация на фронте.