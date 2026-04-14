На Западе оценили новый ход США против Ирана

Угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив не заставят Иран отказаться от ключевых требований по переговорам. Об этом пишет издание Advance.

В публикации отмечается, что еще до начала переговоров было очевидно: Иран вряд ли пойдет на серьезные уступки, поскольку контроль над Ормузским проливом дает ему важные экономические рычаги влияния на более мощного в военном отношении противника. Также подчеркивается, что президент США Дональд Трамп оказывает давление именно на наиболее чувствительное, но при этом принципиальное для Ирана направление.

При этом контроль над Ормузом стал «самым мощным оружием Тегерана», поскольку последствия этого шага ощущает на себе весь мир, пишет Advance.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.