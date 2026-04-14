«Используют как банкомат»: в Австралии осудили визит принца Гарри и Меган Маркл

В Австралии из-за визита британского принца Гарри и его жены Меган Маркл возник скандал. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

© Вечерняя Москва

Младший сын короля Карла III и его супруга прибыли в страну 14 апреля с четырехдневным визитом. Однако депутат парламента Дэвид Лимбрик обвинил их в попытках извлечь выгоду из Австралии за счет местных жителей.

Первоначально представители принца заявили, что охрана будет финансироваться из частных источников, но полиция штатов Виктория и Новый Южный Уэльс подтвердила, что привлечет дополнительные силы для обеспечения общественного порядка и эти расходы будут покрыты из государственного бюджета.

В ходе своего визита принц Гарри и Меган Маркл примут участие в ряде мероприятий, за вход на которые будут взиматься платные билеты. Цены на некоторые из них превышают тысячу австралийских долларов (53,8 тысячи рублей), а для участия в «дружеской встрече» с Меган Маркл и возможности сфотографироваться с ней придется заплатить 3,2 тысячи австралийских долларов (172 тысячи рублей).

Как сообщает Daily Mail, пока неизвестно, какой гонорар получат принц Гарри и Меган Маркл за участие в запланированных мероприятиях.

— Австралия всегда хорошо относилась к Гарри и Меган. Теперь они хотят использовать нас как банкомат, — приводят слова Либрика в материале.

В свою очередь портал Page Six писал, что поездка королевской семьи в Австралию, по оценкам экспертов, может вызвать неоднозначную реакцию в Букингемском дворце. По данным источника, ситуацию осложняет то, что Австралия, где формально главой государства остается король Карл III, недавно обсуждала возможность перехода к республиканской форме правления.